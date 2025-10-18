Incidente in via Montepellegrino: scontro tra due Micra, un’auto si ribalta e tre finiscono in ospedale

Notte di paura e lamiere contorte a Palermo. Il silenzio di una tarda serata quasi estiva è stato squarciato, intorno alle 23, dal boato di un violento schianto in via Montepellegrino. La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica: due automobili, per una tragica coincidenza entrambe Nissan Micra, protagoniste di un impatto devastante.

Una delle due vetture, a seguito della collisione, ha perso aderenza con l’asfalto e si è capovolta, terminando la sua corsa ruote all’aria in mezzo alla carreggiata. Un groviglio di metallo da cui si levavano le richieste di aiuto.

L’allarme ha fatto convergere sul posto diverse squadre di soccorso. I vigili del fuoco hanno lavorato con perizia e urgenza, utilizzando le pinze idrauliche per tagliare le lamiere e liberare le persone intrappolate all’interno degli abitacoli. Nel frattempo, le ambulanze del 118 erano già pronte a intervenire. I sanitari hanno prestato le prime, concitate cure a tre persone rimaste ferite nello scontro, per poi trasportarle d’urgenza verso i pronto soccorso cittadini. Al momento c’è apprensione per le loro condizioni e la prognosi resta riservata.

Per consentire le complesse operazioni di soccorso e i successivi rilievi, il tratto di via Montepellegrino all’altezza del mercato ortofrutticolo, in direzione della Fiera del Mediterraneo, è stato completamente interdetto al traffico. Gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale hanno lavorato a lungo sotto i lampioni per esaminare la scena dell’incidente, raccogliere testimonianze e misurazioni. Il loro compito, adesso, è quello di fare piena luce sull’esatta dinamica dello schianto e accertare le eventuali responsabilità.