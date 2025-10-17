Cronaca

Tragedia della solitudine nel Catanese, pensionato morto da tre anni: era mummificato

Un uomo di 86 anni, del quale non si avevano notizie da almeno tre anni, è stato trovato morto nella propria. Il corpo, in stato di mummificazione, è stato scoperto dopo l’allarme lanciato dall’amministratore del condominio della palazzina di tre piani in cui l’anziano risiedeva. L’uomo, nel tentativo di recapitargli alcune comunicazioni e non riuscendo a contattare il proprietario dell’appartamento, aveva rintracciato il fratello della vittima, che ha riferito di non avere notizie “per via di rapporti familiari incrinati da tempo”.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pedara e i vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale. Ora ci si interroga come mai in tre anni nessuno aveva mai cercato l’uomo, morto da solo in casa, senza che nessuno lo avesse mai cercato.

