Paura a Palermo, fuga di gas in via Oreto: strada chiusa e Vigili del fuoco

E’ in corso l’intervento degli operatori di AMG Energia per una fuga di gas in via Oreto all’altezza del civico 85. A segnalare il problema sono stati i vigili del fuoco che in modo precauzionale hanno chiuso al transito la strada. Il tratto interessato è quello compreso tra le vie Armò e Gabriele Buccola.

Gli operatori del pronto intervento gas stanno effettuando alcuni saggi per individuare il tratto di rete interessato dal problema in modo da procedere al ripristino: in base alle prime verifiche, sembrerebbe che la rete gas sia stata danneggiata da lavori eseguiti in questa porzione di strada per la posa di altri sottoservizi.