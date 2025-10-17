CronacaIn primo piano

Dramma in Sicilia, bimbo di 7 anni muore dopo un malore mentre gioca

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una tragedia immane ha scosso la comunità di Centuripe, lasciando un’intera famiglia nel dolore più profondo. Un bambino di soli 7 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, dopo essersi sentito male all’improvviso mentre giocava, come ogni bambino della sua età.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava nella cittadina in provincia di Enna quando ha accusato un malore che gli ha fatto perdere i sensi. È scattata immediatamente la chiamata al 118. I sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno capito subito la gravità della situazione e hanno tentato l’impossibile, praticando a lungo le manovre di rianimazione per cercare di strapparlo alla morte.

In una disperata corsa contro il tempo, il bambino è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla. Nonostante fosse stato intubato durante il trasporto, fonti sanitarie riferiscono che il suo cuore avesse già cessato di battere all’arrivo. Anche nel nosocomio, l’équipe medica ha messo in campo ogni procedura possibile per cercare di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. Per il piccolo non c’è stato più nulla da fare.

All’origine del dramma, sembrerebbe esserci una cardiopatia congenita di cui il piccolo soffriva, una condizione che, purtroppo, non gli avrebbe lasciato scampo.

La notizia della morte ha gettato nello sconforto i genitori. La loro disperazione, comprensibile e straziante, ha creato momenti di forte tensione all’interno del pronto soccorso, rendendo necessario l’intervento di due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Paternò per riportare la calma in un’atmosfera carica di angoscia.

Distrutti dal dolore, i familiari hanno espresso la volontà di non procedere con l’esame autoptico sul corpo del loro bambino. La Procura non aprirà alcuna indagine, poiché il decesso è stato attribuito a cause naturali, chiudendo così il capitolo giudiziario di una vicenda che lascia solo un vuoto incolmabile.

News suggerite per te:

  1. Bimbo di 2 anni annegato in piscina, fissati i funerali dopo l’autopsia
  2. Tragedia in Sicilia, ragazza muore dopo un malore: aveva 35 anni e una vita davanti
  3. Dramma in Sicilia, cade dalla bici e muore a 47 anni: forse stroncata da un malore fatale
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia della solitudine nel Catanese, pensionato morto da tre anni: era mummificato
Cronaca
Ambulanza con sirena senza paziente passa col rosso, patente ritirata all’autista
Cronaca
Omicidio Taormina, caccia ai complici allo Zen: perquisizioni e interrogatori dei carabinieri
Cronaca
“Dopo 5 anni di gogna mediatica”, l’ex sindaco Geluso assolto: “Subita una grande ingiustizia”
Cronaca
“Rubavano” corrente elettrica, raffica di denunce nel Palermitano
Cronaca