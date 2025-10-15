Cronaca

Incidente in corso dei Mille, perde il controllo dello scooter e si schianta: 35enne in fin di vita

Notte di paura a Palermo: 35enne in condizioni gravissime dopo un incidente con lo scooter in Corso dei Mille. Indagini in corso
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una sbandata improvvisa, la perdita di controllo e poi il buio. Notte di grande apprensione a Palermo, dove un uomo di 35 anni si trova ora ricoverato in condizioni gravissime dopo un drammatico incidente autonomo avvenuto con il suo scooter. L’impatto con l’asfalto è stato tremendo: il suo corpo è stato sbalzato dalla sella, mentre il ciclomotore, un Honda Sh 150, ha continuato la sua corsa strisciando sul selciato per una trentina di metri prima di fermarsi.

L’allarme è scattato intorno alle due e mezza del mattino. A notare la scena e a chiamare disperatamente i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che transitavano lungo Corso dei Mille, all’altezza dell’incrocio con via Bennici. Hanno visto il corpo dell’uomo a terra, immobile, e hanno subito capito la gravità della situazione. Sul posto è piombata un’ambulanza del 118: i sanitari hanno prestato le prime, delicate cure al 35enne (C.S. le sue iniziali) e lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Civico. Ora si trova nel reparto di Terapia Intensiva, in prognosi riservata. I medici mantengono il massimo riserbo, e le prossime ore saranno decisive.

Nel frattempo, gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale hanno raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare tutti i rilievi del caso e tentare di mettere insieme i pezzi dell’accaduto. Dai primi accertamenti, sulla strada non sarebbero state trovate tracce di frenata o segni che possano far pensare al coinvolgimento di altri veicoli. L’ipotesi più probabile, al momento, è quella dell’incidente autonomo. Come da prassi in questi casi, l’uomo è stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue al momento dell’impatto. I risultati sono attesi a breve e potrebbero fornire elementi cruciali per fare piena luce sulla dinamica.

