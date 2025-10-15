Cronaca

Allerta meteo Sicilia, ancora piogge e temporali sull’isola

di Redazione Web
La Sicilia non trova pace e si prepara a un’altra giornata all’insegna del maltempo. La tregua, dopo le piogge intense delle scorse ore, sembra ancora lontana. La Protezione Civile regionale ha infatti confermato l’allerta meteo gialla su tutta l’isola anche per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, a causa del persistere del rischio idrogeologico.

Secondo l’ultimo bollettino (l’avviso n. 25288), l’autunno mostra il suo volto più instabile con l’arrivo di nuove precipitazioni. Queste potrebbero interessare a macchia di leopardo l’intero territorio regionale, ma con la possibilità concreta di trasformarsi in rovesci di forte intensità e veri e propri temporali. Non si escludono, nelle zone più colpite, fenomeni localizzati ma intensi come grandinate e una forte attività elettrica.

Massima attenzione è richiesta anche per le condizioni del vento e del mare. I venti soffieranno con forza dai quadranti nord-occidentali, con raffiche particolarmente violente lungo le coste occidentali e sud-occidentali dell’isola. Di conseguenza, i mari si presenteranno molto mossi, specialmente il bacino del Tirreno centro-meridionale.

Si raccomanda, come sempre in questi casi, la massima prudenza negli spostamenti e di tenersi aggiornati sull’evoluzione della situazione consultando i canali ufficiali della Protezione Civile.

