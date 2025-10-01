Maltempo sulla Sicilia settentrionale: scatta l’allerta per giovedì, arriva il freddo dalla Russia

L’autunno decide di fare sul serio in Sicilia, portando con sé un’ondata di maltempo che segna una netta rottura con le temperature miti delle ultime settimane. La Protezione Civile Regionale ha infatti diramato un’allerta meteo di colore giallo, valida per l’intera giornata di giovedì 2 ottobre, che interesserà tutta la fascia settentrionale dell’isola.

Il bollettino avvisa di “fenomeni meteorologici intensi” che, sebbene localizzati, potrebbero rivelarsi pericolosi, specialmente per chi svolge attività all’aperto o si mette in viaggio. Si raccomanda, come sempre in questi casi, la massima prudenza.

Il peggioramento inizierà a manifestarsi già dalle prossime ore, a partire dalla notte tra mercoledì e giovedì. Una perturbazione in arrivo dalla Russia dal Mar Tirreno porterà i primi rovesci e qualche temporale sulle coste delle province di Trapani, Palermo e Messina. Durante la giornata di giovedì, i fenomeni insisteranno lungo tutto il litorale tirrenico, estendendosi progressivamente anche a parte del settore ionico, dove sono attesi acquazzoni e temporali sparsi.

Oltre alle piogge, l’elemento più significativo sarà il drastico calo delle temperature. Nelle prossime 36 ore, l’arrivo di aria più fredda in quota provocherà un abbassamento della colonnina di mercurio di circa 6-7 gradi rispetto ai valori attuali. Questo si tradurrà in un clima decisamente più fresco, quasi pre-invernale, soprattutto nelle zone collinari. Sopra i 600 metri di altitudine, le notti diventeranno piuttosto fredde, con temperature minime che potranno scendere fino a 10-11°C, mentre le massime diurne faticheranno a superare i 17-18°C. Un cambio di stagione repentino che ci costringerà a tirare fuori dall’armadio gli abiti più pesanti.