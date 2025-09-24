Ponte sullo Stretto, stop della Corte dei Conti

PALERMO – “La Corte dei Conti ha bocciato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali. Un fatto che conferma le criticità già emerse sulla sostenibilità economica, sul rispetto delle norme europee e sulle valutazioni ambientali”. Così una nota del capogruppo Pd e del vicepresidente della commissione trasporti della Camera, Anthony Barbagallo e Andrea Casu.

Che aggiungono: “Non si tratta di un passaggio formale, ma di una sonora bocciatura che mette in discussione l’impianto stesso del progetto. Salvini e il Governo devono smetterla con gli annunci propagandistici e spiegare al Paese cosa sta realmente accadendo”

“Presenteremo diverse interrogazioni parlamentari – precisano – perché il Parlamento deve essere informato punto per punto, con la massima chiarezza e trasparenza. È in gioco la credibilità delle istituzioni e l’uso corretto delle risorse pubbliche”.