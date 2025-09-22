Meteo, scatta l’allerta gialla nel Palermitano e Trapanese: “Rischio piogge e temporali”

Dopo un periodo di relativa calma, il tempo sulla Sicilia è destinato a cambiare radicalmente. Una vasta perturbazione proveniente dal Nord Atlantico si sta dirigendo verso il Mediterraneo, portando con sé aria più fredda e instabile. Questo scontro tra masse d’aria diverse, una più mite di origine nord-africana e l’altra più fredda, scatenerà una fase di maltempo che interesserà la nostra Isola a partire dalle prossime ore.

La Protezione Civile ha già diramato un’allerta gialla per la giornata di domani, martedì, che riguarderà principalmente i settori occidentali, in particolare le province di Trapani e la parte ovest di quella di Palermo. Qui sono attese le prime piogge e i primi temporali, anche di una certa intensità, mentre sul resto della regione la situazione sarà ancora di attesa, con un cielo che andrà via via coprendosi.

La giornata cruciale, però, sarà quella di mercoledì, quando un fronte freddo più organizzato attraverserà buona parte della Sicilia. L’instabilità diventerà più diffusa e coinvolgerà gran parte del territorio, con il rischio concreto di fenomeni intensi e locali nubifragi. Sebbene i modelli meteorologici mostrino ancora qualche differenza, la tendenza sembra confermata. Sarà fondamentale prestare attenzione ai prossimi aggiornamenti per avere un quadro più preciso e affidabile dell’evoluzione.

Per quanto riguarda le temperature, non ci saranno scossoni particolari: i valori si manterranno sostanzialmente in linea con le medie stagionali, pur con qualche normale oscillazione dovuta al passaggio delle piogge.