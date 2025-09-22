Schianto contro un muretto con il Liberty: grave scooterista a Villa Sofia

Paura in via Imperatore Federico, nel cuore di Palermo. Un tranquillo pomeriggio si è trasformato in un incubo per un uomo di 45 anni, che ora lotta tra la vita e la morte. L’uomo, le cui iniziali sono D.P.S., era in sella al suo scooter, un Piaggio Liberty, quando all’improvviso, per ragioni ancora avvolte nel mistero, ha perso il controllo del veicolo. La sua corsa è finita in modo drammatico contro un muretto, a pochi passi da un distributore di benzina.

L’impatto è stato violentissimo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che, passando di lì, hanno assistito alla terribile scena e hanno subito chiamato i soccorsi. In pochi minuti, un’ambulanza del 118 è giunta sul posto. I sanitari, resisi conto della gravità della situazione, hanno trasportato d’urgenza il 45enne all’ospedale Villa Sofia, attivando il codice rosso. Ora si trova ricoverato nel reparto di Trauma Center, con lesioni e traumi molto seri. I medici mantengono la prognosi riservata, in attesa di capire come evolverà il suo quadro clinico.

Nel frattempo, gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale hanno raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare tutti i rilievi del caso. Il loro compito sarà quello di rimettere insieme i pezzi di questo puzzle e fare luce sulla dinamica esatta dell’accaduto, per capire cosa abbia causato la tragica perdita di controllo dello scooter.