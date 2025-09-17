Cronaca

Tamponamento in viale Regione Siciliana, ferita una donna: traffico in tilt

Tamponamento tra 3 auto in viale Regione Siciliana: donna ferita, traffico bloccato verso Trapani
di Redazione Web
Caos sulla circonvallazione palermitana questa mattina. Alle 8:50 circa, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento multiplo lungo viale Regione Siciliana, all’altezza dell’uscita del tunnel di via Pitrè, nel tratto che porta verso Trapani.

La carambola ha causato il ferimento di un’automobilista, prontamente soccorsa dal personale sanitario giunto sul luogo dell’impatto. La donna, rimasta vigile durante le operazioni di soccorso, è stata accompagnata in ambulanza presso una struttura ospedaliera cittadina per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

La viabilità nell’arteria stradale è andata completamente in crisi, con code chilometriche formatesi in pochi minuti. Le pattuglie della Polizia Municipale, accorse tempestivamente, hanno dovuto gestire il flusso veicolare deviando il traffico e al contempo procedere con le rilevazioni necessarie per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato allo scontro.

