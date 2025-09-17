Incidente sull’A29 Palermo-Mazara, tre veicoli coinvolti: traffico bloccato all’altezza di Capaci

Non c’è tregua per gli automobilisti a Palermo e dintorni. Dopo una mattinata da incubo che ha visto la circonvallazione, viale Regione Siciliana, completamente paralizzata da ingorghi e rallentamenti, la situazione critica si è spostata sull’autostrada.

Poco fa, un nuovo incidente ha gettato nel caos la viabilità sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo. All’altezza di Capaci, in direzione del capoluogo, si è verificato uno scontro che ha coinvolto tre veicoli. L’impatto ha reso necessaria la chiusura del tratto, bloccando di fatto il flusso di auto che cercano di raggiungere la città.

Le conseguenze sono immediate e pesanti: una lunga coda di automobili si è già formata e il traffico è completamente in tilt. Sul posto sono già al lavoro le pattuglie della Polizia Stradale, impegnate a gestire la viabilità e a effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Insieme a loro, sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Per chi viaggia verso Palermo, la giornata si conferma estremamente complicata.