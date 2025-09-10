Tragedia a Porto Empedocle, auto travolge una donna davanti a un ristorante: morta 64enne

Cronaca
di Marta Russo

Tragedia a Porto Empedocle. Una donna di 64 anni, Isabella Messina, è morta dopo essere stata investita da un’automobile. L’incidente è avvenuto lungo la via Crispi, in contrada Marinella, davanti a un ristorante.

Alla guida della Renault Clio c’era un ragazzo di 21 anni del posto. Il giovane è rimasto illeso, ma è stato trasportato in ospedale perché in stato di shock. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul luogo, ma per la donna non è stato possibile fare nulla.

Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Frontiera e gli agenti della Polizia Stradale di Sciacca per effettuare i rilievi. Si attende l’arrivo del magistrato di turno per le procedure del caso.

