Schianto sulla Palermo-Agrigento a Misilmeri, Mercedes si ribalta più volte: morto un 42enne

Una nuova tragedia sulle strade siciliane. Un uomo di 42 anni, Roberto Coniglio, originario di Mussomeli, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la statale 121, la Palermo-Agrigento. L’incidente si è verificato nel tratto tra Misilmeri e Bolognetta, precisamente all’altezza del chilometro 242.

Secondo una prima ricostruzione, Coniglio era al volante di una Mercedes classe B quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è finita fuori strada, ribaltandosi più volte. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che transitavano nella zona e hanno assistito alla terribile scena.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma per il 42enne non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno chiuso temporaneamente il tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente.