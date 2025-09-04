Cronaca

Incidente a Bagheria, scontro tra moto e Panda: gravissimo un 18enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

A Bagheria un violento incidente tra una moto e una Fiat Panda ha lasciato sull’asfalto un ragazzo di soli 18 anni, S. V. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

L’incidente è avvenuto in tarda serata, tra le 21:30 e le 22:00. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitate un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri.

Mentre i sanitari stabilizzavano il giovane prima di una corsa disperata verso il Policlinico di Palermo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, i militari hanno dato il via ai rilievi. Spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica dello scontro per accertare le responsabilità di una tragedia che tiene un’intera comunità con il fiato sospeso.

