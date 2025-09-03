L’allenatore rosanero Inzaghi sui social: uno scatto dalla Valle dei Templi con la famiglia

La pausa per le nazionali ferma i campionati, e per Pippo Inzaghi è tempo di esplorare le bellezze della Sicilia. L’allenatore del Palermo, già nel cuore dei tifosi rosanero, ha scelto una cornice d’eccezione per un momento di relax in famiglia: la Valle dei Templi.

Uno scatto romantico, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, lo ritrae di spalle mentre abbraccia la moglie, con lo sguardo rivolto alla maestosità del tempio della Concordia che si staglia davanti a loro.

A corredo dell’immagine, solo due parole trasformate in hashtag che racchiudono l’essenza del momento: #famiglia e #sicilia.

Immediata la reazione dei follower: un’ondata di “cuoricini” e commenti ha travolto il post di “Superpippo”. Un gesto che conferma il legame sempre più forte tra l’indimenticato campione di Juventus e Milan e la sua nuova avventura siciliana, mostrando un lato intimo e apprezzato dal suo pubblico.