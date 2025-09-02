Notte di sangue a Palermo, due giovani morti in un incidente in viale Regione Siciliana

È di due vittime il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Palermo. I due giovani che hanno perso la vita sono Antonio Mazzola, che aveva appena compiuto 27 anni, e Domenico Schiavo, di 21 anni.

L’incidente si è verificato intorno all’1:30 in viale Regione Siciliana, all’altezza del ponte di via Belgio. I due ragazzi viaggiavano a bordo di una moto Kawasaki quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbero perso il controllo del mezzo. Dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per Antonio Mazzola e Domenico Schiavo non c’è stato nulla da fare. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono state affidate alla polizia municipale e agli agenti di polizia.

Le salme dei due giovani sono state restituite ai familiari. A seguito dell’incidente, il tratto di strada interessato è stato parzialmente chiuso alla circolazione per consentire i rilievi, con inevitabili e pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.