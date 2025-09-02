Allerta meteo della Protezione Civile: attenzione nel Messinese e sulla costa tirrenica

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, mercoledì 3 settembre 2025, segnalando condizioni di instabilità che interesseranno in particolare alcuni settori della Sicilia. Una ventata di aria più fresca di origine atlantica sta per completare il suo ingresso sull’isola, portando con sé un cambio di circolazione che si manifesterà in modi diversi sul territorio.

Nello specifico, è stata dichiarata un’allerta gialla per rischio idrogeologico, valida per l’intera giornata di mercoledì, su tre zone: la Nord-Orientale tirrenica con le isole Eolie (Zona A), la Centro-Settentrionale tirrenica (Zona B) e la Nord-Orientale ionica (Zona I). In queste aree, soprattutto nel Messinese, sono attesi possibili rovesci sparsi o locali temporali tra la notte e le prime ore del mattino.

Sul resto dell’isola, invece, la situazione si presenterà più tranquilla, con una generica vigilanza (allerta verde). Le zone interessate da questa condizione più stabile includono il settore Nord-Occidentale con le Egadi e Ustica (Zona C), il Sud-Occidentale con Pantelleria (Zona D), il Centro-Meridionale con le Pelagie (Zona E) e tutta la fascia sud-orientale, dallo Stretto di Sicilia al versante ionico (Zone F e G), compreso il bacino del fiume Simeto (Zona H).

La giornata di mercoledì sarà quindi caratterizzata da una ventilazione sostenuta che renderà il clima gradevole sui settori settentrionali. Le temperature subiranno un calo rispetto ai giorni precedenti, pur mantenendosi su valori estivi ma più moderati nelle zone centro-meridionali, con una sensazione di fresco più accentuata verso sera.

Guardando al futuro, questa parentesi di instabilità sembra destinata a durare poco. Già a partire da giovedì, le temperature inizieranno una graduale e moderata risalita. Le proiezioni indicano che, dopo l’andamento altalenante di inizio settimana, i valori termici si assesteranno probabilmente qualche grado al di sopra delle medie del periodo, preannunciando una seconda parte di settimana stabile e dal sapore pienamente estivo, sebbene senza gli eccessi di caldo delle scorse settimane.