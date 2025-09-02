Ore d’ansia per Emilio Fede: il giornalista siciliano è grave, cosa succede

Cresce la preoccupazione per lo stato di salute di Emilio Fede. Le condizioni del noto giornalista, ex direttore del Tg4, si sarebbero aggravate in modo significativo nelle ultime ore, come confermato da fonti vicine alla sua famiglia. Fede, che ha festeggiato 94 anni lo scorso giugno, si trova attualmente ricoverato presso la Residenza San Felice a Segrate, alle porte di Milano, dove riceve le cure necessarie.

Nonostante l’età avanzata, solo poche settimane fa, in un’intervista rilasciata a luglio, il giornalista si era mostrato lucido e con la consueta ironia, commentando le voci sulla sua scomparsa: “Ci ho fatto l’abitudine e non sono superstizioso”. In quella stessa occasione, aveva condiviso una riflessione sulla vita e sulla morte: “È brutta, ma la rispetto. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo”.

Durante la sua permanenza nella struttura sanitaria, Fede aveva sottolineato l’importanza dei legami umani. “In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l’importanza dell’affetto: il vero potere è avere l’affetto degli altri”, aveva dichiarato. Già l’anno precedente, un video girato in una RSA lo aveva mostrato in uno stato diverso da quello a cui il pubblico era abituato, sollevando discussioni e diventando virale.

Volto storico del giornalismo televisivo italiano, Emilio Fede ha segnato un’epoca. Prima di legare il suo nome per vent’anni alla direzione del Tg4, dal 1992 al 2012, era stato direttore del Tg1 negli anni Ottanta e aveva fondato Studio Aperto all’inizio degli anni Novanta. La sua carriera è stata una delle più rappresentative dell’era Mediaset e del periodo berlusconiano, un percorso che lo ha reso una figura iconica, anche se da tempo lontano dal piccolo schermo.