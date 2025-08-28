Vende la sua mega villa e sceglie la Sicilia: la nuova vita (a Ortigia) di Whoopi Goldberg

La Sicilia si conferma una calamita per le celebrità internazionali. L’ultima, in ordine di tempo, a subire il fascino dell’isola è la star di Hollywood e premio Oscar Whoopi Goldberg, che ha scelto di mettere radici nel cuore di Siracusa.

Dopo diverse visite negli ultimi mesi, l’indimenticabile protagonista di “Ghost” e “Sister Act” ha deciso di trasferirsi stabilmente a Ortigia. La sua presenza sull’isola non è passata inosservata, specialmente a giugno, quando ha presentato il suo libro sul palco accanto al sindaco Francesco Italia, lasciando presagire un legame profondo con la città. Un legame che ora si è consolidato con l’acquisto di una nuova abitazione, spingendola a definire Ortigia come la sua vera “casa”.

Questa scelta segna una svolta importante per l’attrice, che ha contemporaneamente messo in vendita la sua lussuosa villa di Stintino, in Sardegna. La proprietà, valutata 12 milioni di euro, era il suo rifugio lontano dai riflettori.

La decisione di lasciare la Sardegna non è stata priva di conseguenze. Proprio in quei giorni, la sindaca di Stintino, Rita Vallebella, stava per conferirle la cittadinanza onoraria e ha espresso il suo dispiacere per l’inaspettato addio. “Ci ha snobbati”, ha dichiarato, ricordando le parole positive che l’attrice aveva speso per il territorio sardo, descritto come un “angolo di paradiso”.

Ma Whoopi Goldberg, nota per il suo spirito libero, sembra aver trovato in Sicilia un nuovo stimolo. Il suo entusiasmo per Siracusa è tale da averne parlato anche con l’amico e collega Robert De Niro.

Oltre al cambio di residenza, si profilano novità anche sul fronte professionale. Sono in corso trattative avanzate per un suo ingresso nel cast della celebre soap opera di Rai 3, “Un posto al sole”. La produzione ha confermato che si sta lavorando a un ruolo scritto appositamente per lei, con le riprese che potrebbero iniziare nei prossimi mesi.

L’arrivo di “Suor Maria Claretta” tra i vicoli di Ortigia aggiunge un’altra stella al firmamento di una Siracusa già magica, pronta ad accogliere la sua nuova, illustre cittadina.