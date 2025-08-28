Cronaca

Folgorato da una scarica elettrica in doccia, turista trasferito d’urgenza con l’elisoccorso

Turista in vacanza a Lampedusa rischia di morire folgorato in doccia. Salvato dalla moglie e da un paio di ciabatte
Un turista in vacanza a Lampedusa ha rischiato di morire folgorato sotto la doccia. L’incidente è avvenuto all’interno di un’abitazione sulla più grande delle isole Pelagie, dove l’uomo stava soggiornando in compagnia della moglie.

Secondo una prima ricostruzione, il turista sarebbe stato colpito da una scossa elettrica proprio mentre si stava lavando.

Tempestivo è stato l’intervento della moglie che, capendo la gravità della situazione, ha soccorso il marito e chiamato immediatamente il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno praticato le prime manovre e poi trasferito d’urgenza l’uomo con un elisoccorso all’ospedale di Agrigento.

Le cause dell’incidente non si conoscono ancora ma, a quanto pare, l’uomo avrebbe evitato il peggio grazie all’utilizzo di ciabatte di gomma all’interno della doccia.

