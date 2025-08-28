Toccati i 42 gradi nel Palermitano, domani piogge e allerta meteo

Meteo
di Redazione Web

Allerta verde proclamata per domani dalla protezione civile sui settori occidentali e settentrionali della Sicilia. Previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori
tirrenici, con quantitativi cumulati deboli. Per domani 29 agosto la protezione civile ha diramato allerta meteo verde.

Così dopo il caldo, arriva qualche pioggia. Spiccano i +42.6°C che si sono registrati in questi minuti nei pressi dell’osservatorio astronomico. Superati i 40 gradi anche nel monrealese con +42 °C (Rocca Mezzomonreale), mentre Boccadifalco segna attualmente +40 °C tondi.

Valori termici considerevoli raggiunti grazie alla favonizzazione delle correnti meridionali che sta contribuendo a rendere l’aria ulteriormente più calda.

News suggerite per te:

  1. Meteo Sicilia, caldo da allerta rossa e temporali pomeridiani
  2. Allerta caldo in Sicilia: temperature fino a 35°, rischio arancione a Palermo
  3. Arrivano temporali, fulmini e grandine, allerta meteo gialla in Sicilia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Redazione Web
Potrebbe piacerti anche
Meteo

Ferragosto col naso all’insù: arrivano i temporali in Sicilia, ma solo in…

Meteo

Caldo africano e rischio incendi: un sabato di fuoco in Sicilia, Palermo la città più…

Meteo

Sicilia, arriva il caldo africano: weekend da “forno” e temperature roventi

Meteo

Meteo Sicilia, caldo africano con picchi oltre 45 gradi, poi la rinfrescata