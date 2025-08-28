Toccati i 42 gradi nel Palermitano, domani piogge e allerta meteo
Allerta verde proclamata per domani dalla protezione civile sui settori occidentali e settentrionali della Sicilia. Previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori
tirrenici, con quantitativi cumulati deboli. Per domani 29 agosto la protezione civile ha diramato allerta meteo verde.
Così dopo il caldo, arriva qualche pioggia. Spiccano i +42.6°C che si sono registrati in questi minuti nei pressi dell’osservatorio astronomico. Superati i 40 gradi anche nel monrealese con +42 °C (Rocca Mezzomonreale), mentre Boccadifalco segna attualmente +40 °C tondi.
Valori termici considerevoli raggiunti grazie alla favonizzazione delle correnti meridionali che sta contribuendo a rendere l’aria ulteriormente più calda.