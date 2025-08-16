Maltempo in Sicilia per 36 ore, attesi temporali sparsi e grandine

Atteso maltempo. Per le successive 24-36 ore sull’isola si prevedono sul territorio possibili precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco

Meteo
di Marta Russo

Scatta in Sicilia l’avviso regionale di Protezione civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Prevista una giornata di maltempo sull’isola e in tutto il centrosud.

In particolare, per le successive 24-36 ore si prevedono sul territorio possibili precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

“Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d’acqua a Valle delle dighe le strutture locali di Protezione Civile e adotteranno le procedure previste nei piani di rischio idraulico e idro-geologico”, questo si legge nella nota del dipartimento regionale di protezione civile.

