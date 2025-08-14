Intenso temporale nel Palermitano, grandine e allagamenti nel Corleonese

Un violento temporale si è abbattuto su Corleone e sulle aree circostanti. I cittadini segnalano allagamenti consistenti e grandinate con chicchi di grosse dimensioni. La pioggia intensa ha raggiunto un picco di oltre 70 mm/h nel corleonese. Un’altra cella temporalesca interessa la zona di Piana degli Albanesi.

L’instabilità sta generando nuove formazioni nuvolose anche sulle Madonie, sui Nebrodi e sull’Etna.

La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Per Palermo, nella giornata di oggi è prevista allerta gialla.