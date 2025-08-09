Mondello, gita in gommone finisce in tragedia: un 20enne cade e muore dilaniato dall’elica

Un’altra croce sulle acque di Mondello, dove il sole e il divertimento hanno lasciato spazio al dolore e all’incredulità. Un giovane di appena 23 anni, Simone La Torre, ha perso la vita nel modo più terribile, durante una gita in gommone con gli amici che doveva essere solo un momento di spensieratezza. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, a poche centinaia di metri dalla costa.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, Simone La Torre si trovava seduto su uno dei tubolari del gommone. Un movimento improvviso, una distrazione o forse un’onda anomala lo avrebbe fatto scivolare in acqua. Una caduta fatale, avvenuta proprio mentre il motore era acceso. In una frazione di secondo, il suo corpo è stato risucchiato dall’elica, che lo ha colpito con violenza inaudita all’addome e a una gamba, senza lasciargli scampo.

Gli amici, terrorizzati, hanno immediatamente interrotto la navigazione e lanciato l’allarme, cercando disperatamente di riportarlo a riva. Sulla banchina della piazza di Mondello, ad attenderli, c’era già un’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto, provando a rianimarlo per lunghi, interminabili minuti, ma le ferite erano troppo profonde, devastanti. Alla fine, non hanno potuto fare altro che arrendersi e dichiararne il decesso, tra lo strazio degli amici e lo sgomento dei tanti bagnanti e passanti che si sono radunati sulla piazza, attoniti di fronte a una scena così drammatica.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla dinamica di questo tragico incidente. Sarà compito loro ricostruire con esattezza ogni istante di quella che doveva essere una normale giornata estiva e che si è conclusa con una giovane vita spezzata.