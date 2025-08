Incidente mortale in via Pitrè: una giovane vita spezzata a 20 anni, si prega per l’amico

Palermo – Si è spenta la speranza per il giovane di vent’anni rimasto vittima di un terrificante incidente stradale nella tarda serata di sabato in via Pitrè, all’altezza dell’incrocio con via Villa Grifotta, nei pressi del campo militare Tenente Onorato. Il ragazzo, che era alla guida di una moto Yamaha, è deceduto all’ospedale Civico di Palermo, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Le ferite riportate nel violento impatto con un’auto si sono rivelate fatali.

Lotta tra la vita e la morte, invece, l’amico che viaggiava con lui come passeggero. Si tratta di un ragazzo di soli 17 anni, ricoverato d’urgenza e attualmente in condizioni critiche nello stesso ospedale. I medici mantengono la prognosi strettamente riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21:45 di sabato 2 agosto. Secondo una prima ricostruzione, la moto con a bordo i due giovani si è scontrata con una Lancia Ypsilon nera. L’urto è stato estremamente violento, sbalzando i due ragazzi dal veicolo. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto tentando di stabilizzare i feriti prima della disperata corsa verso il pronto soccorso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi, fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare le eventuali responsabilità. Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro giudiziario, come da prassi, in attesa degli sviluppi dell’indagine. La comunità locale è sotto shock per l’ennesima giovane vita spezzata sulle strade della città.