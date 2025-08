Follia a Palermo, trancia cavi di antenna, lo picchiano e lo buttano giù dal vano ascensore, 51enne lotta per la vita

Una banale lite per un filo dell’antenna tranciato sarebbe alla base della brutale aggressione della Vucciria, a Palermo. Un operaio di 51 anni, P.B., lotta tra la vita e la morte all’ospedale Civico, ricoverato con un’emorragia cerebrale e una frattura al volto. La sua prognosi è riservata.

Teatro della violenza è un palazzo in via Coltellieri, a due passi dallo storico mercato, dove erano in corso lavori di smontaggio di un’impalcatura. Secondo una prima ricostruzione, la miccia si sarebbe accesa quando, durante le operazioni, sarebbe stato danneggiato il cavo di un’antenna televisiva. Ne è nato un diverbio acceso tra i lavoratori e alcuni condomini.

Dalle parole si è passati rapidamente alla violenza. In un’escalation di follia, l’operaio sarebbe stato colpito alla testa, forse con una spranga o un altro oggetto contundente, e poi spinto nel vuoto, precipitando nel vano dell’ascensore in ristrutturazione. Un volo di diversi metri che gli ha causato ferite gravissime.

A lanciare l’allarme sono stati i sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco per il recupero del ferito. Immediatamente trasportato in codice rosso al Civico, l’uomo è stato sottoposto a una Tac che ha confermato la gravità della situazione.

I carabinieri delle stazioni Oreto e Centro hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e sono alla ricerca di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che possano aver ripreso le fasi dell’aggressione. L’operaio, sebbene vigile e cosciente, non avrebbe per ora fornito elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti.