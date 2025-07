Furto d’auto in via Lincoln, poi la fuga a piedi a Ballarò: braccati e arrestati due ladri

Scene da film per le strade di Palermo, dove il furto di un’auto in pieno giorno ha dato il via a un rocambolesco inseguimento. A far scattare l’allarme è stato un militare libero dal servizio che, passando in via Lincoln, ha notato a bordo di una vettura un volto a lui noto per precedenti specifici.

L’intuizione si è rivelata corretta. Il militare ha subito segnalato la presenza dell’auto sospetta, con a bordo altri due complici, e in pochi minuti una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile è giunta sul posto. Alla vista della “gazzella”, il conducente del veicolo rubato ha ignorato l’alt e ha pigiato sull’acceleratore, fuggendo a tutta velocità in direzione del mercato di Ballarò.

La corsa dei ladri è terminata poco dopo. Sentendosi braccati tra le viuzze strette del mercato, i tre hanno abbandonato l’auto e hanno tentato una disperata fuga a piedi. Due di loro, però, sono stati immediatamente raggiunti, bloccati e arrestati dai Carabinieri, mentre il terzo complice è riuscito a dileguarsi ed è tuttora ricercato.