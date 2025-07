Allerta meteo per ondate di calore, bollino rosso per Palermo e provincia

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n.150 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 23 luglio e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo, anche per le giornate di domani e dopodomani, la previsione per il rischio di ondate di calore si attesta al livello più alto (3, colore rosso).

Temperature massime percepite di 36 gradi centigradi per domani e 39 per dopodomani.

In entrambi i giorni, dichiarato un livello di allerta rossa, con pericolosità alta per quanto riguarda il rischio incendi.