Cavallo costretto a trainare carrozza con 40 gradi, multato vetturino a Palermo

Gli agenti della Polizia Municipale di Palermo, nell’ambito dei controlli messi in campo per far rispettare l’ordinanza comunale a tutela dei cavalli che trainano carrozze, oggi hanno sanzionato un vetturino in zona piazzetta Due Palme perché non rispettava il divieto e circolava nell’orario di stop previsto dall’amministrazione comunale per le ore più calde.

“Esprimo soddisfazione per il lavoro dei nostri agenti a garanzia del benessere degli animali e per limitare i rischi nelle giornate di calore”.

Lo dichiara l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli