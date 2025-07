Orrore in Sicilia, corpo di una donna in decomposizione trovato in un fiume

Macabro ritrovamento nel pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. In Via del Mare, nel greto del Torrente Longano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Il corpo sarebbe già in avanzato stato di decomposizione e sarebbe stato proprio il forte odore proveniente dal greto del Torrente ad attirare l’attenzione dei residenti che hanno quindi lanciato l’allarme.

Si suppone che la vittima sia di origini straniere

Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia, agli ordini del dirigente Carmelo Alioto e, in supporto, Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Si indaga sulle cause della morte per delineare i contorni del giallo.