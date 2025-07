Stop al fresco arriva un’ondata di caldo senza fine, picchi di 39 gradi

Dopo una breve parentesi caratterizzata da un clima più mite, che ha ricordato le estati siciliane di un tempo grazie all’effetto rinfrescante del maestrale, la regione si prepara ad affrontare una nuova e persistente fase di calore. L’anticiclone africano, infatti, torna a dominare lo scenario meteorologico a partire da questo fine settimana.

Fine della tregua, l’anticiclone africano torna a farsi sentire

La pausa dalle alte temperature sta per concludersi. Già dalla giornata di oggi, sabato 12 luglio, si assisterà a un rialzo termico generalizzato, con condizioni di cielo prevalentemente sereno su tutto il territorio. I venti si manterranno deboli a regime di brezza e i mari calmi o poco mossi. Questa situazione rappresenta però solo l’inizio di un’escalation che vedrà la sua piena manifestazione a partire da domani, domenica 13 luglio, quando il cuneo subtropicale si consoliderà con maggiore decisione.

Picchi fino a 39 gradi attesi la prossima settimana

I modelli matematici confermano che l’apice di questa ondata di calore si raggiungerà nei primi giorni della prossima settimana. In particolare, sono previste temperature massime che oscilleranno tra i 37 e i 39 gradi Celsius sulla piana di Catania e nelle zone interne delle province di Enna e Caltanissetta. L’aumento delle temperature sarà accompagnato da un inevitabile incremento degli indici di umidità, rendendo il caldo ancora più afoso e difficile da sopportare.

Preoccupa la durata: un’ondata di caldo senza una fine definita

Sebbene altre aree del Mediterraneo, come la penisola iberica, si preparino a picchi ancora più estremi, la principale fonte di preoccupazione per la Sicilia non è tanto l’intensità del calore, quanto la sua durata. Al momento, la permanenza dell’anticiclone africano è prevista per un periodo di tempo indefinito. Lo dice Agrimeteo Cor9. Quando una struttura di alta pressione staziona su un’area per molti giorni, il fenomeno della subsidenza atmosferica provoca un ristagno dell’aria nei bassi strati, impedendone il riciclo e amplificando la sensazione di caldo giorno dopo giorno.