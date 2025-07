Meteo, ribaltone in Sicilia: l’anticiclone si ritira, arriva il fresco

Dopo settimane dominate da un’atmosfera pesante e temperature costantemente sopra la media, la Sicilia si prepara a una decisa inversione di tendenza. Una massa d’aria più fresca di origine atlantica sta per scalzare l’opprimente anticiclone subtropicale, portando una vera e propria boccata d’ossigeno su tutta l’isola. Non si tratterà di una perturbazione organizzata, ma di un cambiamento sensibile che modificherà radicalmente le condizioni climatiche per alcuni giorni.

Le prossime 24/36 ore segneranno la fine di un lungo periodo che verrà ricordato non tanto per picchi di calore estremi e isolati, quanto per una persistente e diffusa anomalia termica positiva. Le temperature si sono mantenute costantemente al di sopra delle medie storiche di riferimento, rendendo particolarmente gravoso uno dei periodi più caldi dell’anno. L’anticiclone nordafricano, che ha stazionato per giorni sul Mediterraneo, è finalmente in ritirata, lasciando spazio a correnti più temperate che riporteranno un clima più gradevole.

Il cambiamento più evidente sarà introdotto da una decisa rotazione dei venti, che si disporranno dai quadranti di Nord-Ovest rinforzando progressivamente fino a diventare forti, con raffiche intense previste soprattutto lungo il Canale di Sicilia. Questa dinamica provocherà un rapido aumento del moto ondoso: i mari, in particolare il Canale di Sicilia e il Basso Tirreno, sono previsti molto mossi.

L’effetto più atteso sarà il calo delle temperature. A partire dalla prossima notte, e in modo più marcato nella giornata di domani, le colonnine di mercurio scenderanno sensibilmente su tutta la regione. Il calo sarà tale da portare i valori termici addirittura al di sotto delle medie del periodo per circa 3 o 4 giorni. Non si parlerà di freddo, ma di un sollievo tangibile dopo la calura delle scorse settimane.

Questa fase più mite e ventilata rappresenta una pausa temporanea. Le attuali proiezioni indicano che la parentesi di fresco durerà fino al fine settimana. Successivamente, a partire da domenica 13 o lunedì 14 luglio, è probabile un nuovo graduale aumento delle temperature, con il ritorno a condizioni climatiche più tipicamente estive. Al momento, non sembra profilarsi un ritorno del caldo eccessivo delle scorse settimane, ma la tendenza andrà confermata con i prossimi aggiornamenti.