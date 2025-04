Un faro di eccellenza medica al Giglio di Cefalù, successo per intervento alla paratiroide

Un vento di gratitudine soffia su Cefalù, diretto al cuore pulsante dell’eccellenza sanitaria della Fondazione San Raffaele Giglio. Recentemente, un delicato intervento di rimozione della paratiroide è stato portato a termine con successo, restituendo benessere e speranza ad una paziente, I.M., che, attraverso Direttasicilia.it, desidera esprimere la propria profonda riconoscenza.

“L’equipe di chirurghi endocrinologi guidata dal dottor Luca Sessa e dal dottor Andrea Attard ha dimostrato una professionalità e una competenza che vanno ben oltre le aspettative. La meticolosa preparazione e l’esecuzione impeccabile dell’intervento, avvenuto venerdì scorso, testimoniano l’alto livello di specializzazione presente nella struttura cefaludese”.

Un ruolo cruciale in questo percorso di guarigione è stato svolto dal Dottore Fabio Di Salvo, medico della direzione sanitaria, che ha coordinato l’intervento dopo aver riscontrato un valore ematochimico alterato, mettendo in moto una sinergia lavorativa. Grazie alla sua acuta osservazione degli esami clinici, ha saputo indirizzare il paziente verso l’intervento, una scelta che si è rivelata determinante per il ritorno a valori fisiologici ottimali. “La sua competenza e la sua attenzione al paziente sono state un faro nella decisione di intraprendere questo importante passo”.

La gratitudine del paziente si estende alla dottoressa Stefania Marchisotta come consulente clinica di endocrinologia e al personale infermieristico per la loro sinergia, la dedizione e l’umanità dimostrata hanno contribuito a creare un ambiente di cura sereno e rassicurante, elementi fondamentali per affrontare un momento delicato come un intervento chirurgico.

“Questo episodio rappresenta una testimonianza vivida dell’importanza di avere sul territorio strutture sanitarie di eccellenza, capaci di attrarre professionisti di alto calibro e di offrire risposte concrete e risolutive ai bisogni di salute dei cittadini”. Il successo di questo intervento alla paratiroide non è solo un traguardo individuale, ma un vanto per l’intera comunità di Cefalù e per la Fondazione, un vero e proprio punto di riferimento per la sanità siciliana.

La storia di questo paziente è un messaggio di speranza e un ringraziamento corale a un’equipe medica che, con passione e dedizione, fa la differenza nella vita delle persone. “Un plauso sincero a tutti coloro che hanno reso possibile questo importantissimo e riuscitissimo intervento”.