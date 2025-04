La Rai girerà a Palermo un’altra mini serie TV ed ha aperto nel capoluogo siciliano i casting per trovare attori e comparse. In particolare, la Rai cerca figuranti adulti. Ma ecco i dettagli delle selezioni.

Per una miniserie di due puntate Rai è stato proclamato un casting per adulti in presenza. Il casting, fa sapere la società di produzione Grisafi Casting, è rivolto ad adulti dai 18 agli 80 anni, residenti preferibilmente a Palermo o in provincia di Palermo.

Le giornate di selezione saranno due, il 2 e il 3 maggio presso il Cinema De Seta di via Paolo Gili, ai Cantieri culturali della Zisa. Per partecipare al casting bisogna avere con sé carta d’identità, tessera sanitaria e codice iban personale. le selezioni avverranno venerdì 2 maggio dalle ore 09.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.00, la seconda giornata è in programma per sabato 3 maggio dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Chi è impossibilitato a partecipare in presenza può mandare una mail a [email protected] specificando nome e cognome, età, città di provenienza e recapiti, assieme a documento di identità, 1 foto in primo piano e una foto intera (le foto devono essere rigorosamente fatte su fondo neutro, senza occhiali o accessori vari. FOTO NEUTRE; NO SELFIE).

Le riprese della miniserie TV a due puntate Rai, dice la produzione, si svolgeranno a Palermo a maggio e giugno 2025.