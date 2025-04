Tram a Palermo: via libera al progetto definitivo, la città si prepara a cambiare volto

Palermo fa un importante passo avanti verso una mobilità più sostenibile e una città più connessa. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il progetto definitivo per l’espansione della rete tranviaria, sbloccando così l’iter per il completamento di un’opera attesa da tempo. Come dice Mobilita Palermo, questo via libera consentirà di utilizzare i fondi già stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari a 730 milioni di euro, di cui 504 milioni già disponibili.

L’assessore alla Mobilità Sostenibile, Maurizio Carta, ha presentato la proposta, frutto di un lavoro sinergico con la II Commissione consiliare urbanistica e mobilità. Il progetto prevede quattro nuove tratte che andranno a collegare aree strategiche della città:

Tratta D: estensione della linea 3 da Stazione Orléans a Bonagia (9,375 km).

Tratta E: prolungamento della linea 1 da Viale Croce Rossa a Mondello (20,835 km).

Tratta F: estensione della linea 1 da via Duca della Verdura alla Stazione Centrale (9,380 km).

Tratta G: prolungamento della linea 1 fino a Sferracavallo (5,520 km).

Priorità dell’amministrazione è il collegamento del centro con lo ZEN (tratta E) e il tratto tra Bonagia e la Stazione Centrale (tratta D). Quest’ultimo prevede anche la costruzione di un quarto ponte sul fiume Oreto, infrastruttura strategica non solo per la mobilità, ma anche per la sicurezza in caso di emergenza.

Il progetto, però, non si limita alla sola realizzazione dei binari. Prevede anche la creazione di marciapiedi più ampi, piste ciclabili e nuove aree verdi, trasformando la rete tranviaria in un volano di rigenerazione urbana. L’obiettivo, come dichiarato dall’assessore Carta, è migliorare la qualità dello spazio pubblico, l’accessibilità dei quartieri e ridurre la dipendenza dall’auto privata. “Il tram non è solo un mezzo di trasporto, ma uno strumento per migliorare la città”, ha affermato.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito al progetto: tecnici, dirigenti, consiglieri e uffici, tra cui l’ingegnere Marco Ciralli, il dirigente Roberto Biondo e l’architetto Alessandro Augello, responsabile unico del procedimento. Anche il sindaco Roberto Lagalla ha ribadito l’impegno dell’amministrazione per il completamento della rete, fondamentale per offrire ai cittadini una valida alternativa all’automobile. Il Comune continuerà a collaborare con Regione e Ministeri per reperire ulteriori finanziamenti e rispettare la cronologia dei lavori.

Nonostante l’entusiasmo per l’approvazione del progetto, resta l’incognita dell’avvio dei lavori del primo lotto, posticipato da settimane. C’è il rischio concreto che l’azienda appaltatrice, a fronte dei continui ritardi, chieda spiegazioni agli uffici comunali. Un silenzio preoccupante da parte degli uffici e degli assessori, pronti invece a elogiare altre iniziative.