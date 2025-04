Ponte Corleone, lavori di giorno: il traffico a Palermo impazzisce

Palermo si prepara ad un nuovo periodo di intense difficoltà di circolazione dopo il caos di questi ultimi giorni. I lavori sul Ponte Corleone, inizialmente previsti in orario notturno, si svolgeranno invece durante il giorno fino al 31 maggio. Questa modifica, come comunicato da E-distribuzione, è motivata dalla volontà di non intralciare il traffico veicolare su Viale Regione Siciliana.

Doppie deviazioni su Viale Regione Siciliana

A complicare ulteriormente la situazione, due deviazioni, una all’altezza del Ponte Bonagia e l’altra nei pressi del sottovia Calatafimi, rimarranno attive 24 ore su 24. I tempi tecnici per l’assestamento del cemento rendono necessaria questa prolungata chiusura. La Polizia Municipale presidierà il tratto interessato dai cantieri con due pattuglie.

Polizia Municipale: “Scegliete percorsi alternativi o il treno”

Per limitare i disagi, il comando della Polizia Municipale raccomanda vivamente di evitare Viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Come alternative, vengono suggeriti percorsi come via Messina Marine e corso dei Mille, o, soluzione preferibile, l’utilizzo del treno.