Schianto sulla Statale 113, 2 auto accartocciate e un donna morta

Un terribile incidente si è verificato oggi intorno alle 11.30 sulla Strada Statale 113 nel territorio di Capo d’Orlando.

Due automobili, una Fiat Seicento ed una Fiat Panda, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. La Fiat Seicento si è ribaltata e accartocciata su se stessa, finendo contro il muro laterale. Anche la Fiat Panda è finita contro il muro, riportando però danni solo nella parte anteriore.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente ha perso la vita una donna che viaggiava a bordo della Fiat Panda. I tre occupanti della Fiat Seicento sono rimasti feriti e sono stati estratti dalle lamiere contorte dai Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Capo d’Orlando che condurranno le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La SS 113 è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Questo tratto stradale è stato in passato teatro di gravi incidenti.

A causa di uno scontro frontale tra due autovetture, è al momento chiusa la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 106,900 ed in entrambe le direzioni, in località Capo d’Orlando (ME). Il traffico è indirizzato su viabilità locale. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, l’elisoccorso e tre ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.