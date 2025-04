Se vai a Palermo non passare da Viale Regione Siciliana! Nuova chiusura delle corsie centrali

Se vai a Palermo non passare dalla Circonvallazione. Si prevede un mercoledì nero per viale Regione Siciliana. “Lasciate ogni speranza oh voi che entrate”, si legge all’Inferno Dantesco. Ed è la metafora perfetta per viale Regione Siciliana di questi giorni. Così anche domani, mercoledì 9 aprile 2025, Palermo si prepara ad affrontare una nuova giornata di intenso traffico a causa dei lavori di ammodernamento della pubblica illuminazione su viale Regione Siciliana.

A partire dalle 4 del mattino, le squadre incaricate rimuoveranno le deviazioni attualmente presenti in direzione Catania per installarle sulla carreggiata opposta, in direzione Trapani. Queste deviazioni, posizionate all’altezza di Ponte Bonagia e poco prima del sottovia Calatafimi, rimarranno attive per 24 ore a causa dei tempi tecnici necessari per l’assestamento del conglomerato cementizio.

Disagi e percorsi alternativi

L’intervento odierno ha causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code e tempi di percorrenza elevati lungo la circonvallazione. Il Comune, consapevole dei possibili disagi, prevede che la situazione si ripeta anche domani, soprattutto nelle ore di punta mattutine, quando il traffico pendolare in ingresso in città è più intenso. Per questo motivo, la polizia municipale consiglia di evitare, per quanto possibile, viale Regione Siciliana in direzione Trapani, suggerendo percorsi alternativi come via Messina Marine, corso dei Mille o, preferibilmente, l’utilizzo dei mezzi pubblici, in particolare il treno.

Caos traffico e misure di contenimento

Oggi, molti automobilisti, nel tentativo di evitare la circonvallazione, hanno congestionato altre arterie cittadine, creando caos e code in via Crispi e nella zona di piazza Indipendenza. Due pattuglie della polizia municipale saranno presenti sul tratto interessato dai lavori per monitorare la situazione e regolare il traffico. Il Comune assicura il massimo impegno per limitare i disagi e sottolinea che i lavori, necessari e non rinviabili, avranno la durata di un solo giorno. L’amministrazione comunale ribadisce l’importanza di questi interventi per il miglioramento dell’illuminazione pubblica.