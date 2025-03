Meteo in forte peggioramento: temporali, freddo e neve in Sicilia

Un’ondata di maltempo si appresta a colpire la Sicilia nelle prossime 24 ore. L’analisi delle immagini satellitari mostra un flusso di aria fredda in quota che si estende verso il Tirreno meridionale. Questo fenomeno, interagendo con le acque più calde del Mediterraneo, darà origine ad una zona di bassa pressione in prossimità dell’isola entro la serata odierna.

Aumento dell’instabilità atmosferica e temporali in arrivo

L’arrivo dell’aria fredda in quota causerà un rapido aumento dell’instabilità atmosferica, sia nelle zone costiere che nell’entroterra siciliano. Questo incremento dell’instabilità favorirà la formazione di rovesci e temporali. I modelli meteorologici prevedono che i fenomeni temporaleschi interesseranno inizialmente le aree montuose, per poi spostarsi verso le coste in serata.

Precipitazioni abbondanti e rischio grandinate previste per martedì

L’apice del maltempo è atteso nelle prime ore di martedì 1 aprile, con precipitazioni che potrebbero risultare anche abbondanti, soprattutto nel settore centro-orientale della Sicilia. In queste zone, la scarsa ventilazione in quota potrebbe rallentare l’evoluzione dei fenomeni, intensificando le precipitazioni. Non si esclude la possibilità di grandinate, anche lungo le aree costiere.

Miglioramento previsto a partire da ovest nel pomeriggio di martedì

Nonostante l’intensità prevista, il peggioramento meteorologico sarà di breve durata. Già nel pomeriggio di martedì è previsto un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle zone occidentali dell’isola. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione, con la quota neve che potrebbe abbassarsi fino a 1300-1400 metri. Questa situazione potrebbe portare ad un accumulo di neve significativo su Piano Battaglia, ma l’entità del fenomeno dipenderà dall’intensità delle precipitazioni.