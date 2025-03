Se sei siciliano puoi tornare a casa a Pasqua con il Sicilia Express, date e prenotazioni

Dopo il successo strepitoso registrato a Natale, il “Sicilia Express” si prepara a tornare sui binari per Pasqua 2025. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, offre a studenti e lavoratori fuori sede la possibilità di tornare in Sicilia a prezzi accessibili, contrastando l’aumento dei costi dei voli aerei durante le festività. L’obiettivo è consentire a tutti di ricongiungersi con le proprie famiglie senza dover sostenere spese eccessive. Il treno non è solo un mezzo di trasporto, ma un’esperienza a sé, con momenti di convivialità, degustazioni di prodotti tipici e attività culturali che celebrano le tradizioni siciliane. L’edizione natalizia ha trasportato oltre 540 passeggeri, registrando il tutto esaurito e generando grande attesa per le prossime edizioni.

Novità e Collegamenti Integrati con Autobus

L’edizione pasquale del “Sicilia Express” si arricchisce di importanti novità. Oltre al tradizionale percorso ferroviario, sarà implementato un servizio di autobus che collegherà diverse città del Nord Italia con il treno principale, ampliando così la portata del servizio. Due gruppi di pullman partiranno rispettivamente da Bolzano, con fermate a Trento, Verona, Mantova e Modena, e da Trieste, con soste a Venezia, Padova, Ferrara e Bologna, per poi confluire nel convoglio ferroviario. Questa integrazione permetterà a un numero maggiore di persone di usufruire del servizio, facilitando gli spostamenti da diverse aree del Nord Italia.

Date Previste e Itinerario Dettagliato

Le partenze del “Sicilia Express” sono previste in prossimità della Pasqua 2025. Le date ipotizzate al momento sono venerdì 18 e sabato 19 aprile, con ritorno lunedì 21 e martedì 22 aprile. Ulteriori date potrebbero essere aggiunte in corrispondenza dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Il treno effettuerà fermate nelle principali città italiane lungo il percorso verso la Sicilia: Novara, Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma Tiburtina e Salerno. Giunto a Messina, il treno si dividerà in due tratte: una verso Siracusa, con fermate a Taormina, Giarre, Acireale, Catania, Lentini e Augusta, e l’altra verso Palermo, con fermate a Milazzo, Capo d’Orlando, Santo Stefano, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria.

Prezzi Accessibili e Feedback dai Viaggiatori

Il costo del biglietto è di 29,90 euro, incluso il trasporto integrato con autobus, offrendo un’alternativa economica ai voli aerei. Per ottimizzare il servizio, la Regione Siciliana sta valutando la possibilità di raccogliere feedback attraverso sondaggi online, al fine di adattare le date di partenza e ritorno alle esigenze dei viaggiatori. Si prevede inoltre il coinvolgimento di testimonial e influencer per promuovere l’iniziativa e rafforzare il legame tra la Sicilia e i suoi cittadini residenti in altre regioni d’Italia. Il “Sicilia Express” si propone come un’occasione di festa e condivisione, rendendo il viaggio di ritorno a casa un’esperienza speciale che celebra l’identità siciliana.