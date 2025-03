Figlio tenta di strangolare la madre a Montelepre: arrestato

Tragedia sfiorata a Montelepre, in provincia di Palermo, dove un uomo di 30 anni di nazionalità romena è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio ai danni della propria madre. L’episodio, dai contorni drammatici, si è consumato tra le mura domestiche.

Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri della stazione locale e dalla sezione radiomobile della compagnia di Partinico, la lite sarebbe degenerata in un’aggressione violenta. Il giovane avrebbe tentato di strangolare la madre cinquantenne. La donna, con un gesto disperato, è riuscita a liberarsi dalla presa del figlio e a fuggire in strada, trovando rifugio in un vicino bar.

Immediatamente soccorsa dai presenti, che hanno allertato le forze dell’ordine, la vittima è stata trasportata all’ospedale di Partinico. Qui ha potuto raccontare l’accaduto ai Carabinieri, fornendo dettagli preziosi per l’indagine. Gli investigatori, dopo aver raccolto le testimonianze e verificato la veridicità del racconto, hanno rintracciato e fermato il trentenne poche ore dopo l’aggressione.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane. Le indagini proseguono per chiarire appieno la dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno scatenato la furia del trentenne.