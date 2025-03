Palermo avrà (finalmente) il suo parco a mare entro il 2027, via a progetto da 12 milioni

Via libera alla variante urbanistica relativa al progetto di riqualificazione eco-sostenibile del parco a mare della Bandita. Lo ha stabilito, oggi, il Consiglio comunale approvando all’unanimità e in via definitiva la delibera relativa al parere sulle osservazioni presentate alla variante urbanistica del progetto di riqualificazione ecosostenibile del parco a mare della Bandita.

Approvazione definitiva dopo un accurato lavoro consiliare

La delibera, grazie anche a un lavoro accurato fatto con la Commissione urbanistica e con tutte le forze politiche del Consiglio Comunale che hanno permesso di approvare degli specifici emendamenti migliorativi, completa l’iter consiliare di uno dei quattro progetti di riqualificazione della Costa sud.

Invitalia procederà alla gara dei lavori

Adesso, dopo il decreto regionale di approvazione della variante urbanistica, Invitalia procederà alla gara dei lavori per 12 milioni di euro che saranno aggiudicati e realizzati secondo uno stretto cronoprogramma che consentirà la piena realizzazione di questo importante progetto entro giugno 2027.

Rispetto del paesaggio e accessibilità garantiti

In particolare, l’atto deliberativo ha sancito il rigoroso principio del rispetto della delicatezza paesaggistica dei luoghi, della verifica dei profili di legittimità degli edifici e garanzia della accessibilità universale, garantendo anche l’equilibrio dei diritti dei residenti, delle attività presenti e soprattutto dei numerosi fruitori che godranno di un nuovo parco a mare lungo la Costa sud connesso alla riqualificazione del porticciolo della Bandita.

Ringraziamenti e prossimi passi per la riqualificazione della Costa Sud

“Vogliamo ringraziare il Consiglio comunale – hanno commentato il sindaco Lagalla e gli assessori Carta e Alongi – che ha compiuto un ulteriore importante passo a supporto dell’azione dell’amministrazione per la riqualificazione ambientale della Costa sud, presupposto indispensabile per il successivo processo di complessiva rigenerazione di una importante parte della città che non solo potrà finalmente tornare a godere della salubrità e bellezza del mare e della costa, ma anche potrà rinascere attraverso tutte le attività residenziali, commerciali, sportive, ricettive che scaturiranno dalla bonifica ambientale in corso di avvio e prossima realizzazione. Il prossimo passo – continuano – sarà il completamento della redazione del PUDM a cui seguiranno anche gli atti di pianificazione urbanistica che permetteranno di stimolare la rigenerazione non soltanto del litorale, ma anche dei quartieri che vi si affacciano, riportando qualità, sicurezza, diritti e dinamismo economico in una parte della città che grazie alla ritrovata attrattività e accessibilità non sarà più periferica”. Infine, Lagalla, Carta e Alongi hanno voluto ringraziare gli Uffici per l’accurato lavoro fatto in fase progettuale e procedurale”