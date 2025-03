Blatte e scarafaggi, sequestrato locale a Palermo

La Polizia Municipale di Palermo nei giorni scorsi ha sequestrato un locale di via Bara all’Olivella, a seguito di un esposto dei residenti, e denunciato i titolari. Multe per quasi 7mila euro. Nel locale, al momento del sopralluogo, era in corso un evento musicale live in presenza di numerosi avventori, con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l’orario consentito. E la perizia fonometrica esibita non indicava i livelli sonori percepiti nell’abitazione più vicina al locale, come da regolamento.

Dal controllo visivo, formale e documentale, sono emerse gravi violazioni igienico sanitarie, poichè nell’area adibita alla somministrazione di bevande e alimenti si rilevava la presenza di numerose “blatte e insetti lungo tutta la pavimentazione, lurida e appiccicaticcia”. Inoltre, in ambienti che versavano in altrettanto precarie condizioni igienico sanitarie, si detenevano vari alimenti, destinati alla somministrazione e vendita, in evidente cattivo stato di conservazione e senza tracciabilità. Pertanto pericolosi e nocivi per la commestibilità e per la salute pubblica. Le derrate alimentari, i rifiuti organici e i rifiuti ingombranti, in più, non erano separati in maniera efficace, condizione necessaria per impedire il rischio di contaminazione. E c’era un cospicuo quantitativo di merce marcia, divorata dagli scarafaggi.

I proprietari del locale, infine, senza essersi conformati al Regolamento Dehors e sprovvisti del nulla osta della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali, occupavano con numerosi arredi e attrezzature una cospicua porzione di sede stradale antistante all’attività (circa 27.80 mq), tanto da impedire il passaggio di veicoli e pedoni in sicurezza.

Considerate le gravi violazioni penali rilevate, gli agenti procedevano al sequestro preventivo del locale, delle attrezzature e di tutte le derrate alimentari, con immediata chiusura dell’attività e apposizione di sigilli. Si procedeva anche al sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, delle apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito. Per le gravi violazioni rilevate, i proprietari sono stati denunciati e sanzionati per quasi 7 mila euro.

Nella stessa serata gli agenti hanno anche applicato la chiusura coatta di 5 giorni, emessa dal Suap con determina dirigenziale, in un pub di piazza S. Anna ed effettuato un controllo ispettivo in un altro locale di piazza Spinuzza, in atto sottoposto a sequestro preventivo da parte del questore di Palermo per l’art 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Fonte comunicato polizia municipale Palermo.