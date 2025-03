Tragedia sull’A19: Agira piange Paola Marchese

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Agira. Paola Marchese, 35 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A19, nei pressi dello svincolo per Agira. La notizia ha sconvolto l’intera cittadina, lasciando parenti, amici e conoscenti in un profondo dolore.

Paola, che avrebbe festeggiato il suo compleanno la prossima settimana, lascia il marito e un figlio di soli 7 anni. Il destino crudele ha interrotto prematuramente la sua vita, strappandola all’affetto dei suoi cari e lasciando un vuoto incolmabile nella comunità agirina.

La sindaca di Agira, Maria Greco, ha espresso il suo profondo cordoglio e quello dell’intera comunità alla famiglia di Paola. In un messaggio carico di commozione, la sindaca ha ricordato Paola come una persona stimata e amata da tutti. “Cara Paola, te ne sei andata troppo presto, lasciando la tua famiglia e tutti noi nello sconforto. Tutta Agira si unisce al dolore delle famiglie Marchese-Caramela”, ha scritto la sindaca Greco.

Numerosi sono i messaggi di cordoglio e di affetto che si susseguono sui social network e in paese. Amici e conoscenti ricordano Paola con parole toccanti, descrivendola come una donna gentile, buona e sempre disponibile con tutti. “Mi dispiace tantissimo, una ragazza buona e gentile con tutti”, “Non posso pensare di non vederla più, il dolore è grande”, sono solo alcune delle testimonianze di chi ha conosciuto e apprezzato Paola. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi le voleva bene. La comunità di Agira si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.