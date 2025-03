Si accascia mentre suona in consolle, Francesco Milazzo stroncato da un malore a 53 anni

Un tragico e inaspettato evento ha colpito la comunità palermitana. Francesco Milazzo, 53 anni, è deceduto improvvisamente domenica mentre si esibiva in un agriturismo di Carini. Il musicista e appassionato di radio stava facendo ciò che amava di più – suonare per il pubblico – quando è stato colpito da un malore fatale, presumibilmente un infarto. Solo poche ore prima dell’accaduto, Francesco aveva pubblicato sui social un invito ai suoi seguaci: “Se volete trascorrere una domenica diversa e con tanta musica, vi aspettiamo”. Parole che ora risuonano con una dolorosa ironia.

Una doppia vita tra professione e passione

Sebbene ufficialmente svolgesse l’attività di amministratore di condomini, Francesco Milazzo era universalmente conosciuto per il suo profondo legame con il mondo della musica e delle radio locali. Frequentava assiduamente le emittenti palermitane, dove aveva costruito solide amicizie con speaker e musicisti. In questi ambienti si sentiva veramente a casa, esprimendo appieno la sua natura socievole e la sua straordinaria passione. Oltre alla musica, nutriva un forte attaccamento per il Palermo calcio, altra costante nella sua vita di grande appassionato.

Un’ondata di cordoglio e ricordi sui social

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha generato un’ondata di sgomento e incredulità tra amici e conoscenti. I social network si sono rapidamente riempiti di messaggi di cordoglio, testimonianze e ricordi personali. Molti hanno condiviso la propria incredulità, sottolineando come avessero interagito con lui solo pochi giorni o addirittura ore prima della tragedia, senza poter immaginare che sarebbe stata l’ultima volta.

Le toccanti testimonianze degli amici

Carmen Zanca ha espresso il suo dolore scrivendo: “Ciao Francesco, non riesco a immaginare di non sentire più le tue battute e di non condividere quei momenti di leggerezza tra sorrisi e scherzi. Il tuo ricordo sarà sempre vivo in me. Fai buon viaggio, amico mio”.

Particolarmente commovente il ricordo di Mauro Bruno, che lo ha definito “l’amico delle radio”, ricordando il suo sorriso sincero e le innumerevoli barzellette condivise: “Sono sicuro che adesso avrai le chiavi di tutte le radio, per entrare e uscire quando vorrai; raccontandoci magari una delle tue barzellette e regalandoci un sorriso”.

Anche Maurizio Midulla, noto speaker radiofonico e conduttore, ha voluto rendere omaggio a Francesco: “Ci sono notizie che ti lasciano senza parole, ti fanno riflettere sul senso della vita, notizie che non vorresti mai leggere che ti scavano dentro e ti fanno sentire un vuoto assurdo. Francesco Milazzo era l’amico di tutti, con la sua simpatia sapeva portare leggerezza ovunque andasse”.

L’ultimo saluto di un collega presente al momento della tragedia