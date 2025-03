Meteo Sicilia, si va verso caldo sahariano nel weekend

Un’ondata di calore estiva è prevista in Sicilia per il prossimo fine settimana, con temperature che renderanno superflui maglioni e giubbotti, soprattutto nelle zone di pianura. Questo clima mite, tuttavia, potrebbe essere solo una breve parentesi, con un possibile cambiamento previsto a partire da martedì. L’arrivo di un flusso freddo settentrionale potrebbe portare piogge intense o, in alternativa, un’altra ondata di scirocco. Quest’ultima ipotesi sembra al momento la più probabile per il fine settimana. Gli aggiornamenti meteo dei prossimi giorni forniranno maggiori dettagli sull’evoluzione della situazione.

Alta pressione e temperature oltre la media

La Sicilia ha recentemente sperimentato un’alternanza tra saccature, che hanno favorito le regioni centro-settentrionali, e promontori nord-africani, che hanno portato tempo asciutto e mite sull’isola. Questo schema sta per cambiare, con un promontorio di alta pressione destinato a interessare gran parte d’Italia nei prossimi giorni. Successivamente, una saccatura atlantica potrebbe portare una perturbazione organizzata anche sulla Sicilia.

Venti meridionali e possibile svolta meteo

Attualmente, lungo il fianco orientale dell’alta pressione, scorre aria fredda dalla Scandinavia. Questa corrente fredda viene spinta verso sud-est dall’alta pressione, che si espanderà ulteriormente nei prossimi giorni, influenzata da una saccatura atlantica proveniente da ovest. Questo scenario porterà temperature ben oltre la media stagionale in Sicilia durante il weekend, accompagnate da venti meridionali. Questa nuova ondata di caldo potrebbe segnare la fine di un periodo meteorologico persistente, aprendo la strada a condizioni più instabili.

Pulviscolo sahariano in arrivo

Il ritorno del pulviscolo desertico è previsto nel fine settimana in Sicilia, in concomitanza con l’aumento delle temperature. Questo fenomeno, tipico delle ondate di scirocco, potrebbe intensificare la sensazione di caldo e ridurre la visibilità.