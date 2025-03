Ponte Corleone è un tappo: al via nuovi lavori e rallentamenti

A Palermo, sono in programma nuovi lavori di manutenzione e messa in sicurezza sul Ponte Corleone, un’arteria fondamentale per la viabilità cittadina. Questi interventi, secondo un’ordinanza comunale, si concentreranno su una porzione significativa del ponte, con conseguenti modifiche alla circolazione su viale Regione Siciliana. L’obiettivo principale è garantire la stabilità dell’infrastruttura e migliorare la sicurezza degli automobilisti.

Modifiche alla viabilità

L’ordinanza prevede una serie di modifiche alla viabilità, tra cui la riduzione delle corsie disponibili in entrambe le direzioni su viale Regione Siciliana. Sono previste possibili deviazioni del traffico per agevolare lo svolgimento dei lavori e limitazioni al transito dei mezzi pesanti, che dovranno utilizzare percorsi alternativi per evitare congestioni.

Disagi e misure di mitigazione

I lavori sul Ponte Corleone, snodo cruciale per il traffico urbano e suburbano di Palermo, potrebbero causare rallentamenti, in particolare nelle ore di punta. Per minimizzare i disagi, il Comune ha previsto un potenziamento della segnaletica stradale, un monitoraggio costante da parte della Polizia Municipale e l’indicazione di percorsi alternativi. Si raccomanda agli automobilisti di pianificare gli spostamenti in anticipo e di valutare l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi.

Intervento atteso

L’intervento sul Ponte Corleone, da tempo oggetto di dibattito riguardo alla sua sicurezza e alla necessità di manutenzione, rappresenta un’operazione fondamentale per la città. L’amministrazione comunale si impegna a completare i lavori nel minor tempo possibile per limitare i disagi a residenti e automobilisti.

