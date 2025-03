Partinico, tenta di rubare un’auto ma viene accoltellato dal proprietario

Un episodio di violenza si è verificato a Partinico, in provincia di Palermo, quando un uomo di 47 anni ha sorpreso un ladro che tentava di rubare la sua automobile. Il proprietario, accortosi del furto in corso dopo aver guardato dalla finestra di casa, è sceso in strada armato di un coltello per fermare il malintenzionato.

Colluttazione in via Cammarata

I fatti sono avvenuti in via Cammarata, nella contrada Giambrone, una zona periferica di Partinico. Il ladro, un uomo di 44 anni, stava cercando di forzare la vettura quando è stato affrontato dal proprietario. Durante la colluttazione, il 47enne ha colpito il malvivente al fianco con l’arma da taglio, ferendolo.

Entrambi feriti e ricoverati

Il ladro, nonostante la ferita, ha reagito utilizzando un grosso cacciavite, lo stesso con cui stava tentando di aprire l’automobile. Con questo attrezzo ha colpito il proprietario alla testa, provocandogli una ferita. Entrambi gli uomini sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico: uno per la ferita al fianco, l’altro per medicare le escoriazioni riportate durante lo scontro.

Indagini in corso

La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti nella violenta rissa. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire dettagliatamente quanto avvenuto in contrada Giambrone.