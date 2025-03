Palermo in lutto per Deny, 23 anni: “Vivete e sorridete, anche per me”

Palermo piange la scomparsa di Deny Sciortino, una giovane di 23 anni che ha affrontato con coraggio e serenità una grave malattia. Prima di lasciarli, Deny ha voluto donare ai suoi cari una lettera piena d’amore, un messaggio di speranza e un invito a vivere appieno ogni istante.

Il testamento d’amore di Deny

“Ho avuto una vita perfetta grazie alla mia famiglia,” scrive Deny, “sono stata felice per 23 anni, durante la malattia e anche ora. Sono felice grazie a loro, ad Alessandro e a tutte le persone del mio cuore.” Un ringraziamento speciale va all’amore che ha ricevuto, un sentimento che l’ha resa completa e felice.

L’insegnamento di Deny

Un’amica di Deny, Vincenza, ricorda su Instagram gli insegnamenti preziosi ricevuti dalla giovane durante gli ultimi mesi: “Ci hai insegnato che la vita si muove nel presente. Il passato non c’è più, il futuro non è ancora arrivato. Mi hai insegnato forme d’amore che non conoscevo. Tutto ciò che serve è qui e ora, e qui e ora ci sei tu”.

Il dolore della perdita e l’invito alla felicità

Deny, consapevole del dolore che la sua scomparsa avrebbe causato, esprime la sua preoccupazione per i suoi cari: “Non posso impedire che soffrano e questo mi fa male”. Ma lancia anche un appello a non lasciarsi sopraffare dal dolore: “La sofferenza non cambia le circostanze, le peggiora”. Desidera essere ricordata felice, come è stata durante la sua vita, nonostante la malattia.